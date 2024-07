Haapsalu noorte teatri lavastus Ingerimaast kutsub seda unustatud maakildu uuesti avastama koos näitlejatega, kelle kõigi juured on seal.

Ja mitte ainult näitlejate. Tegelikult on Ingerimaalt pärit kogu trupp lavastaja Anne Suislepast peale. „Minu isa on sündinud Ingerimaal,“ märkis Suislep. Ilma peale laiali pillutatud ingerlaste lood on teda saatnud kogu elu.