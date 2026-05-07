Haapsalu teatristuudio naasis festivalilt võiduga

Haapsalu teatristuudio trupp pälvis festivalil lavastuse eest žürii kiidusõnu. Foto Nooruse maja

Haapsalu teatristuudio lavastus „Üksi koos” pälvis provintsiteatrite päeval Pärnus parima lavastuse ja parima lavastaja tiitli.

Haapsallased astusid võistlustulle esimesena. „Kohe hommikul kell kümme. Startisime kodust kell pool seitse hommikul,” ütles lavastaja Anne Suislep.

Omaette katsumus oli lava ümber seada: mängiti nii, et publik istus laval ja näitlejad lava ees. „See oli üks asi, mida žürii kiitis. Et jäime e