Galerii: Läänemaa jalgpalliklubi pidi tunnistama vastaste paremust

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Laupäeval koduväljakul peetud jalgpalli II liiga kohtumise kaotas Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond Tallinna FC Placet meeskonnale 0:2.

Mängu algkooseseus mängisid Läänemaa jalgpalliklubi kasvandikud, kuid vahetult enne esimese poolaja lõp

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