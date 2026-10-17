Galerii: Läänemaa jalgpalliklubi pidi tunnistama vastaste paremust

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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Laupäeval koduväljakul peetud jalgpalli II liiga kohtumise kaotas Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond Tallinna FC Placet meeskonnale 0:2.
Mängu algkooseseus mängisid Läänemaa jalgpalliklubi kasvandikud, kuid vahetult enne esimese poolaja lõp
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