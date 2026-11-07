Läänemaa jalgpalliklubi võitles viimases mängus ellujäämise eest

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Laupäeval Laagris peetud jalgpalli II liiga viimase kohtumise kaotas Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond liiga liidrile Harju JK Laagri U21 võistkonnale 5:1.

„Hea mäng. Lõppskoor ei peegelda mängu tegelikku käiku,” ütles treeneri rollis olnud Ricardo Piedade. „Mu mängijad olid tõelised võitlejad ja olen igaühe üle väga uhke.”

Treeneri sõnul oli meeskond esimesel poolajal vastastest üle, kuid poolajale mindi viigilisel 0:0 seisul. „Meil oli võimalusi värav lüüa ja poolajale eduseisus minna,” tunnistas Piedade.

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Teise poolaja alguses, mängu 48. minutil lõid vastased läänlastele aga värava. Kaks minutit hiljem viigistas Robi Suder seisu. „Siis sai