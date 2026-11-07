Galerii: Haapsalu veekeskus on lammutatud

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Augusti lõpus alanud Haapsalu veekeskuse remont on jõudnud nii kaugele, et endisest majast on püsti vaid kandekonstruktsioonid, teisele korrusele viinud trepp ja bassein.

Remondi eesmärk oli muuta 20 aastat tagasi valminud ja amortiseerunud hoone soojapidavamaks

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