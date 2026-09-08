Galerii: veekeskuse lammutamine käib

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Haapsalu veekeskuse lammutamine edeneb: nii staadioni kui ka Lihula maantee poolsel küljel on seinad ja aknad lõhutud ning hoone paistab justkui läbi. Esimesena võtsid ehitajad hoonelt maha punase liutoru, mis samuti soojustatakse.

Basseinidest lasti vesi vä