Posti tänava remont algab sel nädalal

Haapsalu Posti tänavat ehitanud YIT Eesti AS lubas garantiiremondiga pihta hakata sel nädalal.

Kõigepealt on kavas korda teha Posti tänava asfalteeritud osa, kus parandatakse tekkinud auke ja pragusid. Ehitaja alustab selle osa remondiga põhjusel, et asfalditööd eeldavad kuiva ilma.

Tallinna maantee ja Posti tänava ristmiku lähedale tekkinud augu tõttu on järgmisel nädalal ka liikluspiirangud, kuid Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul tänavat ei suleta, vaid piiratakse sõitmist parandatavatel sõiduradadel.

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Järgmisel nädalal algab ka teekatte vuugivahe