Koprad tegid Randsalu ojas pahandust

Haapsalu Linnahoolduse töölised puhastasid Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul Randsalu oja väiksemat sorti kopratammist, mis asus Tallinna maanteest põhja pool Linna tee ja Kase tänava vahelisel lõigul.

Info tammist tuli ühelt sealse piirkonna elanikult, kes tundis muret, et tamm võib tuua kaasa üleujutuse. Lisaks on sel kraavilõigul kaldad väga tihedalt võssa kasvanud, mis tähendab, et allavoolu liikuv sodi jääb okstesse kinni. „Kallaste võsast puhastamine jääb seal sügistalviseks perioodiks,” märkis Aedviir.

Abilinnapea sõnul ei ole see tegelikult ebatavaline, et koprad Haapsallu tamme ehitavad. „Pea igal kraavil tuleb seda korra aastas ette. Jaama ojal, Randsalu ojal ja ka Lää