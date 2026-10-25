Haaapsalu tubli jooksutüdruk näitab häid tulemusi

Juba mitu aastat on Läänemaa ja kogu Eesti staadionivõistlustel ja rahvajooksudel silma paistnud Haapsalu noor jooksutüdruk Rosanne Eltmaa.

Haapsalu Kergejõustikuklubis treener Kaja Ladva all treeniv ja treener Lauri Tanneri käest veel eraldi jooksutarkusi saav 11 aastane jooksja on 2026 aastal teindu suure arenguhüppe.

Äsja tegi ta suurepärase võistluse Saaremaa kolme päeva jooksul, kus mullu võidutses 6-10aastaste klassis ja nüüd T11 vanuseklassis. Kolme päeva jooks on võistlus, mida peeti juba 53 korda. Noortejooksudes on distantsid 2 km, 3,24 ja 3,2 kilomeetrit. Lõpptulemuseks ajad liidetaksed.

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Eltmaa võitis kõik distantsid ja sai lõppajaks 8,44 kilomeetrisel distantsil 32.40,5. Kuna sellel aastal võistles ta uues vanuserühmas, väärib märkimist, et tal tuli võidu joosta ka endast aasta-kaks vanemate sportlastega.

Treener Tanner peab just võitu uues vanusegrupis. "Sellel a