Swedbanki 24. lastejooks tõi taas staadioni rahvast täis

Kaja Ladva, treener

Foto: Helle Eisenschmidt
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Soe ilm ja rõõmus meeleolu saatsid tänavust 24. Swedbanki lastejooksu, kus oli taas  stardis väga palju lapsi.

Võisteldi 100m jooksus kuni 4 aastastele lastele ja 200m jooksus kuni 12 aastastele lastele.

Kõige rahvarohkem oli ka seekord 5–6-aast

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