Swedbanki 24. lastejooks tõi taas staadioni rahvast täis

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Foto: Helle Eisenschmidt
SONY DSC
Foto: Helle Eisenschmidt
SONY DSC
Foto: Helle Eisenschmidt
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Soe ilm ja rõõmus meeleolu saatsid tänavust 24. Swedbanki lastejooksu, kus oli taas stardis väga palju lapsi.
Võisteldi 100m jooksus kuni 4 aastastele lastele ja 200m jooksus kuni 12 aastastele lastele.
Kõige rahvarohkem oli ka seekord 5–6-aast
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