Läänemaa meistrivõistlused kergejõustikus tõid staadionile rohkelt tippe ja häid tulemusi

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Foto: Kaja Ladva
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Foto: Kaja Ladva
läänemaa meistrivõistlused_kaja ladva (3)
Foto: Kaja Ladva
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Läänemaa meistrivõistlused kergejõustikus pakkusid osalejatele ja pealtvaatajatele rohkelt sportlikke elamusi.
Võistlema olid tulnud nii maakonna praegused tipptegijad kui ka endised
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