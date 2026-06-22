Läänemaa meistrivõistlused kergejõustikus tõid staadionile rohkelt tippe ja häid tulemusi

Kaja Ladva, treener

Foto: Kaja Ladva
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Läänemaa meistrivõistlused kergejõustikus pakkusid osalejatele ja pealtvaatajatele rohkelt sportlikke elamusi.

Võistlema olid tulnud nii maakonna praegused tipptegijad kui ka endised

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