Galerii: kiirendusspordi EMV esimese etapi finaalpäev Kiltsis

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Foto: Juhan Hepner
kiirenduse emv esimene etapp teine päev foto Juhan Hepner (49)
Foto: Juhan Hepner
kiirenduse emv esimene etapp teine päev foto Juhan Hepner (36)
Foto: Juhan Hepner
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Pühapäeval peeti Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste (EMV) tänavuse avaetapi teine võistluspäev, mil sõideti väljalangemissõidud ja finaalid. Päeva lõpus said võistlusklasside parimad karika. Mitu sportlast kasteti võidu tähistamiseks veetünni.
Võisteldi alates tänavasõidukitest kuni spetsiaalselt võistlemiseks ehitatud autode ja mootorratasteni. Esimese etapi kõige suurema tippkiiruse
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