Kaitseliidul on Kiltsi lennuväljaga suured plaanid

Kaire Reiljan

Kaitseliidu Lääne maleva pealik Jaanus Tuulik tahab lennuvälja korda teha. Foto: Kaire Reiljan
Kiltsi lennuvälja haldaval kaitseliidu Lääne maleval on lennuväljaga suured plaanid – malevapealik Jaanus Tuuliku sõnul võiks sinna tulla tasemel õppekeskus, aga kaugemas tulevikus miks mitte ka lennuväli, mis teenindaks militaarlennukite kõrval ka tsiviillennukeidki.

„Lennuväli tuleb korda teha, see on sada protsenti kindel,” ütles selle aasta alguses ametisse astunud malevapealik Tuulik, kellele Kiltsi lennuvälja arendamine on saanud üheks peamiseks eesmärgiks.

Tuuliku sõnul on lennuväli viimastel

