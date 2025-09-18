Kaitseliitlased harjutavad Orkaanil uutmoodi sõjapidamist

Kuula artiklit, 5 minutit ja 7 sekundit

Täna algav kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna õppus Orkaan toob kodust välja paarsada kaitseliitlast ja reservisti, kes harjutavad oma kodukandi kaitsmist.

Tänasest järgmise pühapäevani kestev suurõppus Orkaan on Lääne maakaitseringkonna selle aasta suurim õppus. Tänavu on seal osalemas rekordarv inimesi – kogu ringkonnas osaleb 2000 võitlejat.

Orkaani kese on tänavu Põhja-Läänemaal. Kaitseliidu Lääne maleva pealiku Jaanus