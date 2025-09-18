Kaitseliitlased harjutavad Orkaanil uutmoodi sõjapidamist

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Õppusele Orkaan on kaasatud ka ussisõdalased ehk kaitsejõudude üldreservi arvatud mehi, kes sõjaolukorras peavad tegutsema koos kaitseliitlastega. Foto: Kaire Reiljan
Kuula artiklit, 5 minutit ja 7 sekundit
0:00 / 5:7
Õppusele Orkaan on kaasatud ka ussisõdalased ehk kaitsejõudude üldreservi arvatud mehi, kes sõjaolukorras peavad tegutsema koos kaitseliitlastega. Foto: Kaire Reiljan

Täna algav kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna õppus Orkaan toob kodust välja paarsada kaitseliitlast ja reservisti, kes harjutavad oma kodukandi kaitsmist.

Tänasest järgmise pühapäevani kestev suurõppus Orkaan on Lääne maakaitseringkonna selle aasta suurim õppus. Tänavu on seal osalemas rekordarv inimesi – kogu ringkonnas osaleb 2000 võitlejat.

Orkaani kese on tänavu Põhja-Läänemaal. Kaitseliidu Lääne maleva pealiku Jaanus

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT