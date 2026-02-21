Segadus Lääne-Nigula volikogus jätkub

Lääne-Nigula volikogu esimehe valimine lükkus edasi märtsikuusse. Ekraanitõmmis istungi ülekandest

Neljapäevasel istungil hääletas Lääne-Nigula volikogu aseesimees Hardi Rehkalti (EKRE) ettepanekul häältega 14:11 päevakorrast välja volikogule uue esimehe valimise. Koos opositsioonis oleva 12 Isamaa saadikuga hääletasid esimehe valimata jätmise poolt koalitsiooni kuuluvad EKRE saadikud Rehkalt ja Argo Kliss.

Vastu hääletasid koalitsiooni kuuluv valimisliit Oma Inimesed ja sotsiaaldemokraadid. Rehkalt ütles Lääne Elule, et see ei tähenda, et EKRE oleks koalitsioonist lahkunud. „Viimasel hetkel tuli Isamaa poolt sis