Läänemaal streikis paarsada õpetajat

Üle poole maakonna koolmeistritest katkestas teisipäeval töö, nõudmaks palgatõusu, poolteist päeva hiljem kinnitas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, et raha leitakse.

Haapsalu põhikool kihas teisipäeva hommikul kella üheksa paiku nagu mesilaspesa. Esimene tund oli lõppenud. Koolmeistriteta jäänud õpilased sagisid aatriumis, kus kõige kõrgemalt trepiastmelt pidas neil valvsalt silma peal koolijuht Madis Sarik.

Streikijad kogunesid samal ajal õpetajate tuppa. Kes võttis niisama istet, kes hakkis kaetud lauale murulauku, kes kiirustas õnnitlema kolleegi, kellel oli sünnipäev. Kolm õpetajat sättis end akna alla ritta ja otsis kotist välja pooliku kudumistöö.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Kes tahab, võib majast välja minna, see on isegi soovitatav, aga vaadake, et te ei unusta allkirja panna,” ütles Haapsalu põhikooli streigijuht ja ametiühingu usaldusisik Margit Nerman.

Välkotsus streikida

Õpetajate tuppa ei oleks Läänemaa suurima haridusasutuse streikijad korraga mahtunudki, sest töö katkestas poolsada inimest – tublisti üle poole. „Lapsed, tundub, võtavad rahulikult. Õpetajad tulid väga kiiresti kaasa,” ütles Nerman.

Eesti haridustöötajate liidu välkotsus korraldada hoiatusstreik poln