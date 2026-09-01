Uues erakoolis alustas kooliteed kaheksa õpilast

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 42

„Tere tulemast! Siit algab meie ühine koolitee!” tervitas kiri Haapsalu Montessori kooli tahvlil teisipäeval uhiuue kooli kaheksat esimest õpilast, nende lähedasi ja külalisi.

Kaheksa last – viis poissi ja kolm tüdrukut – said klassiõpetajalt Liisa Äkkelt esimese päeviku koos julgustavate sõnadega kaardiga ja päevalille ning võtsid päevakangelastena sisse koha klassiruumi keskel valmis pandud toolidel.

„Minu jaoks on kõige olulisem see väike seltskond, kellega alustan homme igapäevast koolielu ja ma loodan, et meie klassist saab koht, kuhu lapsed tahavad tulla,” sõnas Äkke vargsi pisaraid pühkides ning tänas lastevanemaid, kes on usaldanud äsja tegevust alustanud