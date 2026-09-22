Põllumehed said ilmastikukahju toetust

Mullu ilmastikust tingitud kahjude leevendamiseks said Läänemaa põllumehed põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt PRIA kokku 64 764 eurot erakorralist toetust. Toetusesaajaid oli PRIA teatel Läänemaal 46.
Üle Eesti maksti poolteisele tuhandele põllupidajale kokku 3,3 miljonit eurot ilmastikust tingitud kahju toetust. Kõige suurem toetus maksti põldhernekasvatajaile, üle 1,2 miljoni euro. Ligi miljoni euroga toetati puuvilja- ja marjakasvatajaid.
PRIA teatel suurendati toetuse ühikumäärasid esialgsest enam. Maasikakasvatajad said erakorralist toetust 419,05 eurot hektari kohta, teiste marjade ja puuviljade kasvatajad 379,97 eurot hektari kohta ning kartulikasvatajad 183,47 eurot hektari kohta.