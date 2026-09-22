Läänemaa jalgpalliklubi mängis viiki

Laupäeval Ülenurme staadionil peetud jalgpalli II liiga mängus FA Tartu Kalev U21 vastu sai Läänemaa JK kätte viigipunkti.
Mängu 9. minutil sai palli väravasse Läänemaa eest mängiv Rodrigo Silva. Kuus minutit hiljem lõid värava ka vastased ja 1:1 viigiga mindi poolajale.
Teisel poolajal, mängu 49. minutil said vastased penaltilöögist teise värava ning kuus minutit hiljem ka kolmanda.
Mängu lõpu poole, 85. minutil lõi läänlaste eest palli väravasse Fabio Martins ja kolm minutit hiljem samuti David Cracel. Nii lõppes mäng 3:3 viigiga.
23 vooru järel on Läänemaa JK nelja võidu ja kahe viigiga turniiritabelis eelviimasel, 15. kohal. Liigatabelis eelmisest lahutab Läänemaa jalgpalliklubi kaks punkti.
Läänemaa JK järgmine mäng on pühapäeval taas Tartus, Tartu JK Welco II meesko