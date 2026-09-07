Läänemaa jalgpalliklubi sai suure kaotuse

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla

Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond jäi laupäeval koduväljakul peetud teise liiga 21. mängul vastastele Tabasalu Ulasabat C.F. 0:5 alla.

Vastased said esimese värava kirja esimese poolaja lõpu poole, mängu 37. minutil, teine pall lendas läänlaste väravasse vahetult enne poolajale minekut.

Teise poolaja alguses, mängu 47. minutil said vastased taas palli läänlaste väravasse ning mängu 65. ja 68. minutil said vastased taas kaks väravat kirja.

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21 män

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