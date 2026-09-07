Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi võitis meistrivõistluste turniiri

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Eesti noorte U10-C tugevusgrupi meistrivõistlustel peeti hooaja kolmas etapp Virtsus.

Lisaks kodumeeskonnale mängisid Virtsus veel Läänemaa jalgpalliklubi, Tallinna JK Kalev Kratid ja Saue JK Valge. Kokku neli klubi, kes kõik käisid väljakul kolm korda.

Virtsu staadioni muruväljakul olid mängud huvitavad ja pingelised. Selles vanuses lapsed näitasid üsna meistrlikku mängu. Lapsed paistsid silma hea tehnika ja kiitust väärib tahtmine ja soov iga palli eest võidelda.

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Koduväljakul mänginud Lõuna-Läänemaa JK, kes teeb võistlustel kaasa juba 28. aastat,