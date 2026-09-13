Läänemaa jalgpalliklubi tõusis turniiritabelis

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Laupäeval Keilas saadud võidu järel tõusis Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond turniiritabelis koha võrra.

Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond võitis Keila jalgpalliklubi 2:1. See on läänlaste selle hooaja esimene võit võõrsil.

Esimesena lõi värava läänlastele mängu 24. minutil Rodrigo Silva. Kümme minutit hiljem sai palli vastaste väravasse ka Sten Jonas Hein. Enne poolajale minekut said ühe värava kirja ka vastased.

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Teisel poolajal ühtegi vär