Rasmus Munskind mängis sajandat korda Eesti koondises

Nädalavahetusel toimus Itaalias rannajalgpalli Euroliiga üleminekuturniir, mis oli Eesti rannajalgpallikoondise mängivale peatreenerile Rasmus Munskindile eriline, sest ta mängis koondise eest sajandat korda.

Paliverest pärit Munskind alustas koondisega üleminekuturniiri hästi. Esimeses kohtumises alistati Belgia rannakoondis tulemusega 5:2. Siin oli kahel korral täpne ka Munskind.

Turniiri formaat oli lihtne, sest -A-divisjoni pääses kaks turniiri parimat koondist. Turniiri teises kohtumises mindi kokku väga tugeva Tšehhi meeskonnaga. Vastu tuli võtta kaotus 5:7. Selles kohtumises tegi ajalugu just koondise mängiv peatreener Munskind.

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