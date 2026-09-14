Haapsalus varisesid kokku tellingud, Vormsil leiti lennukipommi kestad

Laupäeval, 12. septembril kell 14.37 kutsuti päästjad Haapsalus Pargi tänavale, kus tellingud varisesid kokku ja kaks inimest ei saanud enam seetõttu katuselt alla. Päästjad paigaldasid tõmbredeli ja aitasid hädas inimesed katuselt alla. Omanik lubas maha kukkunud tellingud ära koristada.

Teisipäeval, 8. septembril leiti Vormsi saarel kaevetöödel kolm tühja betoonist lennukipommi kesta, mis hävitati.

Reedel, 11. septembril kell 11.56 teatati häirekeskusele, et Lääneranna vallas Vatla külas on sõiduteel suures koguses õli ja tee on seetõttu libe. Kuna õli oli maha voolanud teeristil, kandus see maanteel paarisaja meetri ulatuses nii Vatla keskuse, Pärnu kui ka Virtsu poole. Päästjad kat