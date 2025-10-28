Lääneranna vallast leiti miinipildujamiinid

Päästeamet teatas, et 23. oktoobril leiti Lääneranna vallast ehitus- ja kaevetöö käigus kaks 120mm suurust miinipildujamiini.

Päästeamet ei täpsustanud, millises Lääneranna valla piirkonnas miinid avastati. "Need on lokaliseeritud hoiukohta punkrisse ja on päästeameti valduses, kuid pole veel hävitatud," ütles päästeameti ohuteavituse ja kommunikatsiooniosakonna kommunikatsioonijuht Maris Moorits.