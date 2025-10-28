Juhtkiri: osavaldade demokraatia

Lääne-Nigulas parima valimistulemuse saavutanud Isamaa katse vallas koalitsioon moodustada kukkus läbi. Kolmanda tulemuse teinud sotsiaaldemokraadid ei läinud nendega ühte paati, sest Isamaal oli plaanis valla juhtimisreformiga edasi minna, mis tähendanuks osavaldade edasist nõrgendamist.

Lääne-Nigula on üks väheseid valdu Eestis, kus ühinemise järel tehti eelmistest valdadest osavallad. See on kindlasti kulukam ülal pidada kui osavaldadeta vald.

Kahtlemata tekitab osavaldade süsteem hõredalt asustatud piirkonnis te