Haapsallase mängufilm jõudis PÖFFi põhivõistlusprogrammi

Haapsalust pärit Janno Jürgensi psühholoogiline põnevik „Mind ei ole sinuta” valiti Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali PÖFF põhivõistlusprogrammi, kus toimub filmi maailmaesilinastus. Film võistleb 12 verivärske linateose hulgas.

Režissöör sõnul on töö filmiga olnud pikk protsess. „Oled ise filmile nii lähedal, et enam ei oska päriselt hinnata, kuidas film toimib ja kuidas see väljaspool sind vastu võetakse. PÖFFi põhivõistlusesse pääsemine annab mulle kinnituse, et sisetunne ei valeta ja film on tähelepanu väärt,” ütles Jürgens.

Produtsent Marju Lepal on uudise üle väga hea meel. „Rõõm, et film jõudis PÖFFi põhivõistlusprogrammi ja saab seal suur