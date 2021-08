Janno Jürgensi „Rain” kandideerib filmiauhinnale

Haapsalust pärit režissööri Janno Jürgensi esimene täispikk mängufilm „Rain” kandideerib Eesti parima mängufilmi tiitlile. Jürgens on ka parima režissööri tiitli nominent.

Parima dokumentaalfilmi tiitlile kandideerib Jaan Tootseni „Fred Jüssi. Olemise ilu”, kus operaatoritööd tegi Matsaluga seotud Joosep Matjus. Matjus on ka parima operaatori tiitli nominent.

Parima helirežissööri nominentide seas on Haapsalust pärit Aleksandra Koel.

Tänavused filmi- ja televaldkonna tegijad, kes on Eesti filmi- ja teleauhindade (EFTA) püüdmisel jõudnud viimasse vooru, kuulutati välja teisipäeval.

Kokku esitati konkursile 288 tööd, millest 141 kandidaati asus püüdma filmikategooria ja 147 televaldkonna võite. Juubeliaastale kohaselt on tegu läbi aegade suurima kandidaatide arvuga.

„Aastad on väga erinevad, aga viies aasta osutus täiesti erakordseks, eelkõige muidugi pandeemia tõttu. Hea meel on, et Eesti vaataja vaatab jätkuvalt eesti filme ja et ka tootmine jätkus. Seega saame ka järgmisel aastal EFTA-t korraldada,” oli Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp optimistlik.