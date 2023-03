Metsküla kooli hävitamiskatsest tehakse jälle film

Metskülas vändatakse juba kolmandat filmi kooli järjekordsest hävitamiskatsest, ütles operaator Elen Lotman.

Metsküla kooli lapsevanem, pereliige, õpetaja ja toetaja Lotman saatis Lääneranna vallavanemale ja vallavolikogu liikmetele kirja, milles väljendab pettumust Metsküla kooli järjekordse hävitamiskatse suhtes.

„Minu suguvõsa on elanud Matsalus kolmkümmend aastat ning pere lapsed ja vanemad on nii õppinud kui õpetanud Metsküla koolis,” kirjutas Lotman. „Kolisime kaks aastat tagasi maale, selleks, et meie kolm last saaks Metsküla koolis käia.”

Lotmani sõnul tahtsid lapsed ise Metsküla kooli tulla ning nende tugev soov tegigi perest Lääneranna valla püsielanikud. „Kui mitu valda Eestis saab väita, et neil on kool, mille tõttu tuleb valda väikeste lastega elanikke juurde? Ja seda mitte tänu vallavalitsuse tegevusele, vaid vaatamata aastakümneid kestnud vallapoolsele tagakiusamisele?” küsis Lotman.

Järjekordne sulgemiskampaania on aga rahvast Metskülast eemale peletamas.

