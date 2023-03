Anvar Samost: valimised võitis erakond, kel oli õnne ja kes ei teinud vigu

Vastupidi erakondade endi väidetavale tegid nad kõik – peale ühe – vastuhääletamisvõistluseks kujunenud valimiskampaanias vigu, mis läksid või lähevad neile valusalt kalliks.

Eelnevalt mainitud üksik erand on loomulikult Reformierakond. Õigem oleks öelda, et õnn oli algusest lõpuni nende poolel ja valijad ei hoolinud ideede puudusest, paljudest varem oluliseks peetud põhimõtete kõrvaleheitmisest, rekordilisest hinnatõusust, kulunud nägudega nimekirjadest ja laperdamisest Nursipalu küsimuses.

Eesti uuemas ajaloos enneolematu valimistulemus tugines Reformierakonna esimehe ja peaministri Kaja Kallase tegudele julgeolekupoliitika kujundamisel ja hoiakule Ukraina sõja suhtes. Need otsused võisid põhineda ettenägelike ja hästi informeeritud ametnike soovitustel, teistele erakondadele võis kasutatud retoorika meeldida või mitte, aga Kallas liikus Eestis ja kogu maailmas teistest mitu sammu ees ja temaga võistelda oli raske.

Kallase enda toetus oli viimastes erakondade uuringutes Reformierakonna toetusest tükk maad kõrgem. See tähendas, et Kallase najal valisid Reformierakonda ka need, kes mingis muus olukorras oleksid valinud kedagi teist.

