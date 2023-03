Noored jätavad linnagaleriisse jälgi

content/uploads/2023/03/Naitus-Jaljed-linnagaleriis_andra-94.jpeg"> Esimesena tervitas tulijaid Eva-Lotta Lepiku, Liza Kalamehe ja Kirke Mariken Kirsi „Allakäigu jäljed”. Foto: Andra Kirna[/caption]

Haapsalu linnagaleriis avatud Haapsalu kunstikooli ja Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilaste ühisnäitus „Jäljed“ on vormistus projektile, millega noored on aasta algusest tegelenud.

Kahe kooli ühisnäitused on juba mitmeaastane traditsioon, milles tekkis üheaastane paus vaid koroonaajal. „Mis me praegu teeme ja mis jälgi jätame, on väga oluline,“ ütles LÜGi direktor Ain Iro näituse avamisel.

Noored ei uuri oma töödes pisikesi või ebaolulisi jälgi. „Viimase aasta sündmused on meile väga muret teinud,“ ütles töö „Agressori jäljed“ üks autoritest, kunstikooli õpilane Andra Pillai.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!