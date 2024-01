Linnagaleriist sai valgust täis unelmate aed

Park Arvo Iho fotonäituse „Unelmate aed” piltidel on puhas, selge ja karge – justkui härmas heledad puud ja sõnajalad; tume, salapärane taevas.

Esimene heidetud pilk neile Haapsalu linnagaleriis praegu vaadata olevatele fotodele petab ära. Ei, ei ole talv ja härmatis, on suvi ja kogu see heledus tegelikult õitseb ja lokkab. „See oli mu soov: näidata, et ka taimed on elus, et nad kiirgavad edasi energiat, mille nad päikeselt saavad,“ ütles Arvo Iho. On aru saada, et selle, kuidas autor niisuguse tulemuse täpselt sai, tahab ta endale hoida.

Õigupoolest on linnagaleriis jaanuaris vaadata olev fotonäitus kogum kahest suuremast projektist, millest üks kannab nime „Unelmate aed” ja teine „Aphrodite lummus”.

Iho on mitukümmend aastat elanud Kadrioru pargi kõrval, seetõttu tunneb väga hästi selle igat pisimatki nurka.

