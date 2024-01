Kunstikooli õpilased näitavad oma töid

Haapsalu kunstikooli majagaleriis on teisipäevast vaadata kooli 1.–3. kursuse õpilastööde näitus.

Välja on pandud kõigi hindamisel osalenud õpilaste tööd, enamasti ühe-kahekaupa, sest rohkem väikesesse ruumi lihtsalt ei mahu. Esindatud on nii joonistused ja maalid kui ka ruumilised tööd. Nagu kunsti õppides tavaks, leidub natuuri järgi maalitud-joonistatud või voolitud töid, vaba kompositsiooni ja abstraktseid kunstiteoseid. Õpilasi on juhendanud õpetajad Karel Rahu, Elis Saareväli, Indrek Jets ja Aide Leit-Lepmets.

„Näitused on kunstiõpilastele sama olulised kui kontserdid noortele muusikutele,“ ütles Aedviir näitust avades.

