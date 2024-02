Arvo Iho: tahan, et inimestel oleks mu pilte vaadates hea tunne 

Filmitegija Arvo Iho, kes on pöördunud tagasi oma esimese armastuse – fotograafia – juurde, esitles laupäeval Haapsalus oma kolmandat fotoraamatut „Unelmate aed. Kadriorg“.

Jaanuari algul Haapsalu linnagaleriis avatud näitusel „Unelmate aed“ oli eksponeeritud osa raamatu piltidest. „Pühendasin raamatu Kadrioru pargi töötajatele – neile, kes hoiavad selle imelise aia puhta, õitsva, elava ja säravana,“ ütles autor viie päeva vanust teost käes hoides.

„Mõned ütlevad mu piltide kohta, et need on nagu kuuvalgel tehtud, teised, et talvised. Kes varem on fotoga kokku puutunud, arvavad neid esmapilgul negatiivpiltideks. Aga need ei ole seda,“ ütles Iho.

