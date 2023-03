Lääneranna volikogu peab otsustama kahe eelnõu vahel

Lääneranna koolide kärpimise kava on esile kutsunud eelnõude buumi – volikogu peab märtsiistungil menetlema kahte valla koolide saatust puudutava eelnõu varianti.

Koolide kärpekava on vallaelanikud ärevile ajanud. Veebruaris on vallajuhid saanud elanikelt paarkümmend pöördumist – kirja on saatnud Koonga kooli lastevanemad, Koonga kooli hoolekogu, Virtsu lastevanemad, Virtsu ettevõtjad, Metsküla kool, Metsküla kultuuriühing, Varbla kool, Lõpe kool.

Eelnõudega tegi otsa lahti vallavolikogu esimees Armand Reinmaa, kelle koostanud otsuse eelnõu potsatas 1. märtsil volikoguliikmete postkasti. Selles oli kirjas, et vallas suletakse kaks kooli ja neli kooli kärbitakse neljaklassiliseks. „Miks mina sellise eelnõu esitasin? Pidime ju andma hoolekogudele konkreetsuse, et nad saaksid oma arvamuse selgelt välja öelda,” ütles Reinmaa Lääne Elule.

