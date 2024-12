Lääneranna vald otsib Lihula mõisa viinaaida pidajat

Lääneranna vallavalitsus tahab Lihula mõisa viinaaida anda üürile ettevõtjale või MTÜ-le, kes looks sinna kogukonna käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse. Sobiva haldaja leidmiseks on vald välja kuulutanud eelläbirääkimistega pakkumise.

Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Osila ütles Lääne Elule, et huvilisi on tema poole juba pöördunud. „Üürniku leidmise koha pealt ma eriliselt lootusrikas ei ole. Tingimusi on selleks liiga palju,” sõnas Osila.

Nii näiteks on viinaaida rendile võtjal kohustus luua juuni a