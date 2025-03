Vald paneb Vatla mõisa miljoniga müüki

Lääneranna vallavolikogu eelnõu järgi paneb kohalik omavalitsus Lääne-Eesti ühe kaunima mõisakompleksi ühe miljoni eurose alghinnaga enampakkumisele.

Lääneranna vallavalitsuse liikme Urmas Osila sõnul ostjaid sellise hinnaga vaevalt leidub. „Aga et bilansiline maksumus on selline, siis müüme summaga, millega ta on raamatupidamises arvel,” ütles ta.

Vallavolikogu eelnõu järgi ei ole häärber, tõllakuur, tall ja seitse-kaheksa hektarit maad „avalikuks otstarbeks, valitsemiseks ega tulu saamiseks” vajalik. Kinnisasja omamisega kaasneb kulu, seisund halv