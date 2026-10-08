Komisjon tühistas Vormsi laevaliini hanke tulemuse

Riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) tühistas teisipäeval regionaal- ja põllumajandusministeeriumi otsuse tunnistada väikesaarte nelja parvlaevaliini, nende hulgas ka Vormsi laevaliini, hanke võitjaks OÜ Tuule Liinid, kuna ettevõte ei esitanud piisavalt tõendeid asenduslaeva olemasolu kohta, kirjutas Postimees.

OÜ Spinnaker vaidlustas 4. septembril Tuule Liinide pakkumise edukaks tunnistamise, viidates, et ettevõtte ei ole piisavalt tõendanud hanke tingimustes ette nähtud asenduslaeva olemasolu. Tuule Liinid esitas küll laevaomaniku allkirjastatud kavatsuste protokolli, kuid komisjoni hinnangul ei olnud see piisav tõend, et laev oleks tegelikult vajalikul ajal nende käsutuses.

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