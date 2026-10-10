Vormsi laevaliini vedaja hanke tulemus tühistati

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Riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) tühistas väikesaarte nelja parvlaevaliini, sealhulgas Vormsi liini uue vedaja hanke tulemuse. Nüüd ootab ees ilmselt kaks kohtuvaidlust.

Hanke tulemuse tühistamiseni viis samuti hankes osalenud osaühingu Spinnaker vaidlustus. VAKO jõudis seisukohale, et Tuule Liinide ja asenduslaeva omanikfirma kavatsuste protokoll ei ole piisav tõendus, et Tuule Liinid hankes nõutud asenduslaeva tegelikult oma käsutusse saab.

VAKO otsuse tekstis seisab, et kuna pakkumus ei vastanud sellele tingimusele, siis ei hinnatud vaidlustaja teisi väiteid Tuule Liinide asenduslaeva süvise ja pikkuse nõuetele vastavuse kohta.

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„Üllatuslikult hakkas VAKO peengrammatiliselt tõlgendama laevanduses täiesti tavapärase kavatsuste protokolli sõnastust. Hankes pidi tõendama asenduslaeva soetamise võimalikkust ja seda Tuule Liinid ka tegi,” t