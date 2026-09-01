Vormsi laevaliini vedaja hanget võib oodata vaidlustamine

Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas möödunud nädalal, et väikesaarte parvlaevaliinide uue vedaja hankel tegi parima pakkumuse Tuule Liinid OÜ.

Praegu sõidab Vormsi, Kihnu, Manilaiu ja mandri vahelisi liine ning lisaks Saare- ja Hiiumaa vahelist ühendust Kihnu Veeteed. Kihnu Veeteede juhatuse liige Jaak Kaabel ütles Lääne Elule, et ettevõte kaalub hanke tulemuse vaidlustamist.

„Natuke vara on veel öelda, aga kindlasti kaalume seda,” lausus Kaabel. „Paljuski on küsimus Tuule Liinide pakutud asenduslaevas, et kas kõik vastab ikka hanketingimustele või mitte. Siin on meil tõsiseid kahtlusi.”

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Praegu suursaarte ja mandri vahelisi laevaliine teenindav TS Laevad tegi samuti väikesaarte hankel pakkumuse, aga ei plaani tulemust vaidlustada. „Konkurents hankemenetluses on tavapärane ning seekord osutus parimaks teine pakkumus,” ütles TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.

Koos osaühinguga EF Production ühispakkumuse teinud Spinnaker OÜ juhatuse liige Kaspar Eisel ütle