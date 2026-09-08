Vormsi laevaliini ähvardab kauakestev streik

Meremeeste ametiühing (EMSA) andis teada, et alustab järgmisest reedest, 18. septembrist laevafirma Kihnu Veeteede liinidel, teiste seas Rohuküla-Vormsi liinil, streiki, mis kestab kuni kokkuleppeni jõudmiseni.

Streigi põhjusena tõi EMSA välja, et AS Kihnu Veeteed pole olnud valmis ametiühingu korduvalt esitatud kollektiivlepingu ettepanekuid sisuliselt ja argumenteeritult läbi rääkima ega kollektiivlepingut sõlmima. Selle asemel on laevafirma sõlminud kokkuleppe vast loodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühinguga, kes esindab ettevõttes vaid kuut töötajat. Kollektiivsed läbirääkimised pole tulemuseni jõudnud ja töörahu on katkenud.

Laevafirma tõstis palku

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„Raske on aru saada, milles täpselt probleem on,” ütles Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel Lääne Elule. Kuna üks pikalt vindunud töötüli põhjus oli laevatöötajate palgad, tõstis laevafirma Kaabli sõnul töötajate palku vastavalt ametikohale 12–20 protsenti. „Valdavalt 15, madrustel 20 protsenti,”