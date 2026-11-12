Vormsilased valivad pillide ja peeglite vahel

Vormsi kaasava eelarve rahvahääletusele läks kaks ettepanekut – peeglid saare spordisaali ning pillid ja helitehnika rahvamajja.

Idee järgi „Vormsi muusikatuba – pillid kõigile” loodaks rahvamajja muusikatuba, kus kõik saaksid mängimas käia. „On ettepanek osta mingi klahvpill, kas klaver või süntesaator, trummikomplekt, paar kitarri ja helitehnikat,” ütles Vormsi vallasekretär Andi Liblikman Lääne Elule.

Idee järgi „Peeglid Vormsi saalis – spordisaali multifunktsionaalsuse arendamine” paigaldataks spordisaali peeglid rahvatantsijatele ning aeroobika, jooga jms harrastajatele.

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Peeglid maksaks ligi 3000 eurot, pillid 5000 eurot (täpselt nii palju raha kaasavas eelarves ongi).

Liblikman ütles, et komisjon otsustas rahvahääletusele panna kaks enim komisjoniliikmetelt punkte saanud ettepanekut, kuigi võinuks panna ka rohkem. „Otsustasime panna kaks, et hääled ei hajuks ja võitnud ettepanek koguks võimalikult suure toetuse,” põhjendas Liblikman.

Kaasavasse eelarvesse esitatud