Vormsi sai uue vallasekretäri

Andi Liblikman. Vormsi vald

Sellest nädalast on Vormsi vallasekretärina ametis Andi Liblikman, kes varem on muuhulgas töötanud Kehtna vallavalitsuses nii juristi kui ka vallasekretärina.

Vormsi vallavanema Tanel Viksi sõnul kandideeris ametisse neli inimest. „Oli inimesi, kes nõuetele vastasid, aga neid, kel oleks juristi, vallasekretäri ja kohaliku omavalitsuse kogemus, rohkem ei olnud,” ütles ta.

Küsimusele, kas varem Kehtna vallavanemana töötanud Viks kutsus Liblikmani Vormsisse, vastas Viks et nii see polnud. Küll aga lisas ta, et Kehtnas neil Liblikmaniga koostöö klappis. „Olen ennegi märganud, et kui töökohta vahetan, liiguvad endised töötajad mulle järele,” sõnas Viks.

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Liblikmaniga ei õnnestunud Lääne Elul suhelda, kuid Vormsi valla Facebooki lehel kirjutab ta, et elu on teda viinud eri saartele ja saareriikidesse, mis on talle väga omaseks saanud. „Meie suvekodu on Saaremaal, pere sidemed ja v