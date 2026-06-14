Naisjalgpallurid tegid maakonna jalgpalliajalugu

Anett Vilipuu )punases). Erakogu

Nädalavahetusel peeti taas järjekordsed voorud Eesti jalgpalli kõrgeimal tasemel: meistriliigas. Nii naiste kui ka kui meeste liigas käisid väljakul maakonna tippjalgpallurid.

Premium liiga 15 voorus mängis Tuudi jalgpallur Virgo Vallik Tartus, kus Tartu JK Tammeka vastu saadi viigipunkt. Vallik, kes alustas kohtumist taas algkoosseisus, tõusis Pärnu JK Vaprusega liigatabelis viiendale reale. Vaprusel on tabelis 20 punkti.

Meie naisjalgpallurid tegid aga naiste liiga kaheksandas voorus Läänemaa naiste jalgpalliajalugu.

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Harju jalgpalliklubis Laagri mängiv Parila külast pärit Anett Vilipuu pani oma esitusega kihama kogu Eesti jalgpalliüldsuse. Väga noorelt Eesti jalgpallikoondisse jõudnud Vilipuu tegi valitseva Eesti meistri ja tabeliliidri Tallinna FC Flora vastu oma naiskonnaga fenomenaalse tagasituleku.

FC Flora läks juba 20. minutiks 2:0 juhtima, kuid mängu 39.