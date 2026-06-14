Galerii: juuniküüditamise mälestuspäeval meenutati Ristil neid, kes siit viidi

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 44

14. juunil 1941 läksid Risti raudteejaamast teele rongid Läänemaalt ja saartelt arreteeritute ja küüditatutega. Pühapäeval, 85 aastat hiljem koguneti Risti raudteejaama, mälestusmärgi „Raudteerööpad mäletavad” juurde selleks, et mälestada nii juuniküüditatuid kui ka hilisemalid okupatsiooniohvreid.

1941. aasta 14. juunil vahistati Haapsalu linnas 31, mandril ja Vormsis 71 ning Hiiumaal 16 inimest. Neile lisandusid väljasaadetud – arreteeritute pereliikmed –, keda oli Läänemaal kokku 269 inimest. Seega viidi küüditamisrongi kokku 387 inimest.

Eesti Memento üh