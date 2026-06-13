85 aastat juuniküüditamisest

Mälestuslindid Haapsalu raudteejaamas. Juhan Hepner

juunil mälestame küüditamise ohvreid mälestusüritusega „Ma ei unusta sind!”.

Mustad ja valged leinalindid lehvivad vaikselt tuules. Neid võib märgata raudteejaamade perroonidel üle Eesti ja mõnedes sadamates, kust kunagi algas tuhandete inimeste teekond teadmatusse. Need lindid kannavad endas vaikset sõnumit: „Ma ei unusta sind!”. 14. juunil mälestame 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid – inimesi, kelle elu katkestati või pöörati tundmatuseni segamini vaid ühe öö jooksul.

Sihilik terror rahva vastu

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Esimese massiküüditamise käigus viis Nõukogude okupatsioonivõim Eestist Venemaale ligikaudu 10 000 inimest. Sihtmärgiks olid eelkõige kohaliku eliidi esindajad, haritud, ettevõtlikud ja aktiivsed inimesed, sealhulgas paljud naiskodukaitse ja kaitseliidu liikmed. Küüditamine oli sihilik katse murda rahva vaimujõud, külvata hirmu ja muuta selle kaudu kogu rahvas uuele võimule kuulekaks.

Kaheksandat aastat toimuv mälestusüritus „Ma ei unusta sind!” pöörab tänavu pilgu Eesti suuremate saarte poole. Saaremaal algas küüditatute teekond Kihelkonnalt Jaa