Hannes Rumm: selline võib välja näha suur hübriidrünnak

Hannes Rumm.

Sel nädalal toimunud õppuse Ilves 2026 ilmselt enim üleriiklikku tähelepanu pälvinud osa oli „massirahutuste” mahasurumine Paldiskis. Selle visuaalselt võimsa etenduse tõttu võis tekkida mulje, nagu oleks suurim oht kohaliku viienda kolonni tegevus, mida suunatakse idapiiri tagant.

Ent õppuse raames toimus suuri ja keerulisi harjutusi ka paljudes teistes kohtades. Eesti Raudtee ja Elron viisid Ida- ja Lõuna-Eesti liinidel reaalajas läbi õppuse, millega harjutati rongiliikluse peatamist ja reisijate varjumist drooniohu korral. ERRi uudistemajas mängis politsei läbi äkkrünnaku tõrjumise, mille käigus terroristidel õnnestus võtta ka pantvange. Omavalitsused ja naiskodukaitse avasid kümnes linnas vajaliku varustusega evakuatsioonikoha.

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Kokku kaasati õppusele 4000 inimest ning 150 organisatsiooni, kes kõik teadsid ainult üht väikest osa õppuse stsenaariumist. See stsenaarium kirjeldas aga erakordselt laiaulatuslikku hübriidrünnakut Eesti ja meie naabrite vastu.

Milline see tervikstsenaarium siis oli? Loomulikult üritati seda koostades olla võimalikult tõelähedased ning pakkuda üh