Jonatan Vseviov: Putin on minetanud oma narratiivi

Jonatan Vseviov. Juhan Hepner

Nädal tagasi Haapsalut külastanud välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles intervjuus Lääne Elule, et Euroopa ei tohiks langeda Vladimir Putinile kasulike läbirääkimiste lõksu.

USA president Donald Trump on andnud eurooplastele mõista, et Euroopal tuleb senisest rohkem ise oma julgeoleku eest seista ja sellesse panustada. Kas Euroopa riigid tegutsevad piisavalt kiiresti, et muutusega kohaneda?

See sõnum on tõesti Ameerikast tulnud ja tulnud nii selgelt, kui üldse mõni sõnum tulla saab. Tegelikult pärineb see sõnum juba president Trumpi eelsest ajast ja ma ei viita siin ainult tema esimesele ametiajale. Nüüd tuleb see muidugi Trumpi administratsioonile omase otsekohesusega. Julgen arvata, et meie Eestis oleme selle sõnumi juba ammu kätte saanud ja tahaks arvata, et kriitiline mass Euroopast tänaseks ka.

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Euroopa kaitsekulutused tõusevad, samuti kasvab Euroopa arusaamine, et nüüd peame ise oma julgeoleku eest seisma. Alati on siin ja seal mingisuguseid kahtlejaid või lootjaid, kes arvavad, nagu mulle tundub, et jaanalinnu kombel pea liiva alla peitmisest võiks o