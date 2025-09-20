Galerii: Puise rannal peeti suurpõgenemise mälestuspäeva

Juhan Hepner

Mälestusüritus Puise rannal. Foto: Juhan Hepner
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 43

Laupäeval peeti Puise rannal asuva suurpõgenemise mälestusmärgi juures 1944. aastal põgenenutele pühendatud mälestuspäeva.

Mälestusüritus algas keskpäeval Eesti hümniga. Seejärel asetati Seaküla Simsoni loodud mälestusmärgi jalamile lilled ja pärjad ning peeti kõnesid.

Sõna said vaimulikud Küllike Valk

