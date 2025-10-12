Galerii: Martna sügislaat

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 21

Laupäeval peeti Martna bussipeatuse juures tänavust Martna sügislaata.

Tuulist ilma trotsinud kauplejad pakkusid laadal nii söögi- kui ka joogipoolist, rõivaesemeid ja muud. Martna kogukonnakohvikus oli võimalus mekkida laadasuppi. Kahe euro eest sai aga osaleda õnneloosis.

"Kõik müüjad tõid ühe oma asja õnneloosi jaoks. Kõike seda, mida muidu saab osta, saab siit kahe euroga kätte," muigas EELK Martna koguduse õpetaja Küllike Valk.

Õnneloosiga koguti raha Martna kogukonnakohviku remondifondi jaoks. "Kohvikul tuleb uks